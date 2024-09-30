30 сентября, 16:27Транспорт
"Зимние" тарифы на электросудах столицы начнут действовать с 1 октября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве с 1 октября вступят в силу "зимние" тарифы на электросудах, передает пресс-служба столичного Дептранса.
Так, стоимость одной поездки составит:
- по карте "Тройка" и биометрии: 100 рублей в будни и 130 рублей в праздничные и выходные дни;
- по банковской карте и СБП: 120 рублей в будни и 150 рублей в выходные и праздничные дни.
При этом для детей до 7 лет в сопровождении одного взрослого и для владельцев билетов "Единый" на 30, 90 и 365 дней действует бесплатный проезд.
Более 10 тысяч пассажиров воспользовались новыми причалами электросудов за три недели, прошедшие с момента их открытия. Доступ к инновационному виду транспорта получили жители таких столичных районов, как Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники.
В 2025 году в Москве планируется открыть новый маршрут речного электротранспорта. Специалисты уже приступили к необходимым для этого исследованиям и начали моделировать транспортные потоки.
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