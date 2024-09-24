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24 сентября, 23:30

Транспорт

В Москве запланирован новый маршрут речного электротранспорта на 2025 год

В Москве запланирован новый маршрут речного электротранспорта на 2025 год

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Новый маршрут речного электротранспорта по Москве-реке запустят для жителей районов Даниловского, Таганского, Южнопортового и Замоскворечья. Он уже в разработке: проводятся исследования и моделируются транспортные потоки. Суда начнут ходить следующем году. Это сделает водный электротранспорт доступными еще для 60 тысяч москвичей.

Открыть третий речной маршрут в рамках развития Москвы-реки как транспортной артерии города поручил Сергей Собянин. Сейчас в столице электросуда ходят по двум регулярным маршрутам. Один – от Киевского вокзала до Парка "Фили", другой – от ЗИЛа до Печатников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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