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24 сентября, 11:15

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Собянин: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Собянин: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

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Доля новых поездов в московском метро увеличится до 95% к 2030 году. Метрополитен получит еще около двух тысяч современных вагонов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На данный момент в столичном метро работают 6,6 тысячи вагонов, более 5 тысяч из которых являются составами нового поколения. Так, в марте 2024 года на Замоскворецкую линию вышли инновационные поезда серии "Москва-2024".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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