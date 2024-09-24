Собянин: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Доля новых поездов в московском метро увеличится до 95% к 2030 году. Метрополитен получит еще около двух тысяч современных вагонов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На данный момент в столичном метро работают 6,6 тысячи вагонов, более 5 тысяч из которых являются составами нового поколения. Так, в марте 2024 года на Замоскворецкую линию вышли инновационные поезда серии "Москва-2024".

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