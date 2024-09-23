"Известия": в столице вскрыли схему обмана покупателей машин из-за границы

Фото: 123RF/pixinoo

Более десяти человек, заказавших автомобили из США через компанию "Автоподберу", за несколько месяцев так и не смогли получить свои машины, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пострадавших покупателей.

Компания – подборщик машин "Автоподберу" предлагает помощь в покупке автомобилей из США, Японии, Европы и других стран "с 40-процентной выгодой". Сначала покупатели выбирали авто, полностью оплачивали его, после чего компания отправляла заказ грузинской фирме ZENA LTD, которая, в свою очередь, переводила деньги за автомобиль и его трансфер из США в Грузию. А уже оттуда представители "Автоподберу" перегоняли машины на территорию России.

Одна из пострадавших из Уфы рассказала, что перед подписанием договора они с супругом проговорили все моменты, связанные с покупкой машины, с менеджером фирмы. Женщина заплатила 1,3 миллиона рублей за сам транспорт и еще 100 тысяч за оформление документов.

Согласно договору, ее машину должны были привезти через месяц, однако в назначенные сроки автомобиль так и не был доставлен, поэтому было решено расторгнуть соглашение и вернуть деньги.

Но в компании ей предложили подписать допсоглашение, где указывалось, что фирме придется продать приобретенное авто и уже после вернуть деньги. Правда, стоимость машины в новом договоре была уже в два раза ниже изначальной – 600 тысяч рублей, а сроков возврата денег указано не было. В итоге, по словам пострадавшей, она подала иск против "Автоподберу", который ей вскоре удалось выиграть.

Согласно информации сервиса "Руспрофайл", гендиректором компании является Нона Матиашвили, в отношении ее компании значится три судебных дела. Отмечается, что с апреля этого года года сотрудники "Автоподберу" перестали выходить на связь. Пострадавшие клиенты хотят обратиться в полицию коллективным заявлением.

Ранее сообщалось, что спрос на покупку новых машин в РФ вырос в начале сентября на 35%. Причиной увеличения спроса стало новое повышение утилизационного сбора с 1 октября.