Москву подготовили к новому отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва готова к новому отопительному сезону. Все системы ресурсоснабжения, жилые дома, объекты городского хозяйства, оборудование и технику проверили, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Подготовка к отопительному сезону 74 тысяч зданий, включая 34,6 тысячи домов, 8,4 тысячи соцобъектов и 30,8 тысячи объектов экономики, проводилась с мая по август.

Специалисты выполнили профилактические осмотры, ремонт систем и оборудования тепловых пунктов, энергетики, сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения.

"Существующие резервы мощности позволяют стабильно и без перебоев снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов", – отмечается в сообщении.

Также были подготовлены 1 093 аварийные бригады, 1 229 единиц спецтехники и резервные источники. Кроме того, в рамках нового отопительного сезона будут работать дорожно-уборочная, инженерная и другая спецтехника. Снег будут утилизировать в 51 снегосплавном пункте.

Всего с начала года надежным энергоснабжением в Москве обеспечили более 600 объектов. К электросетям подключили свыше 450 объектов транспортной инфраструктуры, 9 учреждений образования, 7 – спорта, 10 – культуры, 81 – здравоохранения и 21 жилой комплекс. В рамках работ энергетики проложили более 500 километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 киловольт.

