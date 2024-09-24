Электробусы вышли еще на пять маршрутов в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные электробусы начали обслуживать пять городских маршрутов: № 350 и 405 – на юго-востоке, С252 – на западе, а также С53 и С916 – на юго-западе Москвы, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, современный экологичный городской транспорт теперь доступен для жителей еще 10 районов столицы.

"Москва – лидер по количеству электробусов в Европе. Сегодня в столице уже две тысячи единиц этого вида транспорта работают более чем на 140 маршрутах", – привели слова Ликсутова на портале мэра и правительства города.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год. Так, с 2018 по 2023 год удалось сократить такие выбросы на 130 тысяч тонн. Только за прошедшее лето электробусы вышли на 22 маршрута.

Они обсуживаются на 10 площадках Мосгортранса, среди которых три инновационных парка для электробусов – "Красная Пахра" в ТиНАО, "Митино" в СЗАО и "Салтыковка" в ВАО.

Всего на сегодняшний в день в Москве расположились свыше 340 специальных станций в электробусных парках, на маршрутах и конечных станциях.

Кроме того, электробусы не только способствуют улучшению экологической ситуации в городе, но и обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров благодаря плавному ходу и отсутствию шума и вибраций. Салоны этого вида транспорта также оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте. Еще машины оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.

С 21 сентября в Москве стартовала программа по изменению 13 маршрутов электробусов и автобусов. Так, новые рейсы появятся на востоке и юге города. Например, новый экспресс-маршрут е66 соединит поселок Восточный с Сокольнической и Большой кольцевой линиями метро.

В свою очередь, магистральный маршрут м60 свяжет Гольяново и Измайлово с центром Москвы, а маршрут 874 – жилые комплексы в "ЗИЛ" с МЦК и Замоскворецкой линией метрополитена. Всего изменения коснутся 34 районов столицы в 9 округах, а также Балашихи.