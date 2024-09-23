Речные суда перевезли более 1,3 млн раз пассажиров в столице с июня 2023 года

С момента запуска в июне 2023 года инновационный речной транспорт в Москве перевез более 1,3 миллиона пассажиров. Так, у жителей 20 столичных районов появились новые удобные маршруты, а также альтернативный способ добраться до места назначения.

Электросуда позволяют быстро добраться с одного берега Москвы-реки на другой и работают круглогодично. Подробнее о преимуществах этого транспорта – в эфире телеканала Москва 24.