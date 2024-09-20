Собянин: МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

Московский скоростной диаметр стал одной из самых популярных городских автомагистралей, рассказал Сергей Собянин. Проект повысил транспортную доступность для жителей 48 районов Москвы – это около 5 миллионов человек.

Работы на диаметре продолжаются. До конца года полностью завершат строительство развязки у федеральной трассы "Крым" с выходом на дорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

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