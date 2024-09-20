20 сентября, 22:15Новости
Собянин: МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей
Московский скоростной диаметр стал одной из самых популярных городских автомагистралей, рассказал Сергей Собянин. Проект повысил транспортную доступность для жителей 48 районов Москвы – это около 5 миллионов человек.
Работы на диаметре продолжаются. До конца года полностью завершат строительство развязки у федеральной трассы "Крым" с выходом на дорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.