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Новости

20 сентября, 22:15

Новости

Собянин: МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

Собянин: МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

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Собянин: за год работы МСД вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы

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Московский скоростной диаметр стал одной из самых популярных городских автомагистралей, рассказал Сергей Собянин. Проект повысил транспортную доступность для жителей 48 районов Москвы – это около 5 миллионов человек.

Работы на диаметре продолжаются. До конца года полностью завершат строительство развязки у федеральной трассы "Крым" с выходом на дорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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