Первые заморозки в столичном регионе могут продлиться до 24 сентября

Первые заморозки в столичном регионе могут наступить уже в ночь на понедельник, 23 сентября, и продлиться до 24-го числа. Об этом предупредили в МЧС.

Пятница, 20 сентября, по прогнозу синоптиков, стала последним теплым днем в этом месяце. Вечером столица выйдет из-под влияния антициклона, и ее накроют северные потоки воздуха.

Климатическая осень придет в Москву в воскресенье, 22-го числа. Однако на следующей неделе может наступить классическое бабье лето. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.