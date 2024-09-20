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20 сентября, 17:15

Общество

Первые заморозки в столичном регионе могут продлиться до 24 сентября

Первые заморозки в столичном регионе могут продлиться до 24 сентября

Первые заморозки могут наступить в столичном регионе уже в ночь на 23 сентября

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Первые заморозки в столичном регионе могут наступить уже в ночь на понедельник, 23 сентября, и продлиться до 24-го числа. Об этом предупредили в МЧС.

Пятница, 20 сентября, по прогнозу синоптиков, стала последним теплым днем в этом месяце. Вечером столица выйдет из-под влияния антициклона, и ее накроют северные потоки воздуха.

Климатическая осень придет в Москву в воскресенье, 22-го числа. Однако на следующей неделе может наступить классическое бабье лето. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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