Собянин: более 3,4 тыс некоммерческих проектов получили поддержку Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 3,4 тысячи некоммерческих проектов получили поддержку от Москвы более чем за 20 лет. В столице подвели итоги конкурса грантов для социально ориентированных НКО, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, некоммерческие организации Москвы принимают участие в важнейших городских программах. Грантовый конкурс ежегодно помогает им реализовывать разнообразные значимые проекты.

По итогам 2024 года в конкурсе было названо рекордное число победителей. Больше всего их оказалось в номинации "Молодежь Москвы", где лучшими стали 62 проекта. Второе место по числу победителей получила номинация "Наше наследие", в рамках которой были выделены 55 патриотических инициатив. Еще 37 победителей были названы в номинации "ЗОЖ и спорт".

В общей сложности лучшие НКО выбирали в 12 номинациях, которые охватывали различные направления их деятельности. В их рамках победу одержали 262 инициативы. Глава города поздравил победителей и пожелал им успешно реализовать свои проекты.

Ранее Собянин рассказал, что с начала 2024 года коворкинг-центрами НКО воспользовались свыше 65 тысяч человек. Еще одной популярной услугой у НКО стало бесплатное обучение. Так, каждый год новые знания получают свыше 7 тысяч сотрудников некоммерческих организаций.