Павильоны и площадки для съемок появятся в кинопарке "Москино" по программе КРТ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Участки в районе Троицка, площадь которых превышает 142 гектара, будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ) для расширения кинопарка "Москино". Проект соответствующего решения был опубликован на портале мэра и правительства Москвы, рассказал замглавы города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На данных участках планируется создать павильоны и стационарные площадки, где можно будет проводить натурные киносъемки, отметил он. При этом общая площадь недвижимости, которая там появится, может превысить 2,1 миллиона квадратных метров. В проект были включены 24 участка, размеры которых варьируются от 0,01 до 80,86 гектара, подчеркнул вице-мэр.

Все эти площадки расположены неподалеку от деревни Юрово, рядом с Калужским шоссе, и обладают высокой транспортной доступностью. При этом на некоторых из них нет никаких строений.

Вместе с тем в проект были включены и неэффективно используемые территории, где находятся ветхие строения. В их числе оказался бывший заброшенный лагерь "Чайка".

"Установленные виды разрешенного использования земельных участков позволят в рамках реорганизации создать различные павильоны и конструкции для съемок фильмов, а также возвести стационарные площадки, в том числе фестивальные и концертные", – рассказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, на данных участках могут построить сооружения для инженерного обслуживания, склады и мастерские, где будут создаваться декорации. Кроме того, могут быть возведены объекты для размещения съемочных групп и посетителей кинокластера, кафе и магазины. На данных территориях также планируется обустроить парковые зоны и проложить дороги.

7 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первую очередь кинопарка "Москино". Это одна из главных площадок создаваемого московского кинокластера, в состав которого входят три площадки киностудии Горького. Кинопарк находится в Краснопахорском районе ТиНАО.

На первом этапе ее развития было создано 18 натурных площадок и четыре павильона. При этом масштаб и разнообразие декораций и инфраструктурных возможностей кинопарка являются уникальными для международных кинорынков.

Так, в "Москино" были созданы декорации для съемок исторического кино и сериалов, а также современных картин и сказочных фильмов для семейного просмотра. Там построены Москва 1940-х годов и современная столица с центральными улицами, переулками и дворами, Соборная площадь столицы Петровской эпохи, древнерусский город, декорации вокзала, аэропорта, партизанской деревни и многое другое.

Кинопарк "Москино" станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Здесь можно будет снимать свыше 200 фильмов в год. Развитие кинопарка сделает его еще более привлекательным для туристов, и в итоге его ежегодно будут посещать до 10 миллионов гостей.

В настоящее время на территории кинопарка проходят групповые экскурсии для посетителей всех возрастов, в рамках которых они знакомятся с историей киноискусства, процессами производства, техническими особенностями и востребованными в киноиндустрии профессиями.

На данный момент было создано четыре маршрута: обзорная прогулка "Мир кино" с демонстрационным мастер-классом по гриму, профнавигационная экскурсия для детей от 10 лет "Камера! Мотор!", а также ознакомительный маршрут "Киноэкспедиция" и детская экскурсия-квест "Стоп! Снято!".

Кроме того, на киноплатформе "Москино" появится сервис "Афиша", где будут собраны все мероприятия столичного кинокластера – фестивали, творческие конкурсы, профессиональные форумы, а также другие события, рассказал ранее Сергей Собянин.