Новости часа: более 3,4 тыс некоммерческих проектов получили поддержку Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 3,5 тысячи некоммерческих проектов получили поддержку от города за 20 лет. Об этом заявил Сергей Собянин.

Парковку в Москве теперь можно быстро оплатить с помощью блиц-приложения, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Прошедший август стал самым популярным месяцем для свадеб в Москве за 10 лет, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.