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Новости

20 сентября, 11:30

Новости

Новости часа: более 3,4 тыс некоммерческих проектов получили поддержку Москвы

Новости часа: более 3,4 тыс некоммерческих проектов получили поддержку Москвы

Собянин: 262 проекта НКО победили в ежегодном грантовом конкурсе столицы

Собянин: за год работы МСД вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы

Собянин: Москва активно делится ИИ-сервисами с медиками из регионов

Новости часа: более 5 тысяч квадратных метров газона разбили в московском саду "Аквариум"

Новости часа: более 900 культурных центров с разным досугом работают в Москве

Новости часа: технологии ИИ внедряются для улучшения качества жизни москвичей

Новости часа: мэр Москвы рассказал о работе городских культурных центров

Новости часа: Собянин стал лауреатом Всемирной инновационной премии Innovation Award 2024

Сергей Собянин: более 900 культурных центров работает в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 3,5 тысячи некоммерческих проектов получили поддержку от города за 20 лет. Об этом заявил Сергей Собянин.

Парковку в Москве теперь можно быстро оплатить с помощью блиц-приложения, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Прошедший август стал самым популярным месяцем для свадеб в Москве за 10 лет, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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