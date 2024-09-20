Собянин: МСД улучшил транспортную доступность для жителей 48 районов столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За год с момента открытия Московский скоростной диаметр (МСД) стал одним из трех самых популярных магистралей города, улучшив транспортную доступность для жителей 48 районов столицы, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, возведение трассы оказало позитивное влияние на качество поездок для 5 миллионов человек. Он отметил, что ежедневно диаметром пользуются около 400 тысяч автомобилистов.

Собянин подчеркнул, что МСД связал крупнейшие вылетные магистрали Москвы. Речь идет о Дмитровском, Алтуфьевском, Ярославском, Щелковском, Каширском и Варшавском шоссе, а также трассе М-12 "Восток", Рязанском и Волгоградском проспектах и шоссе Энтузиастов.

В ходе строительства диаметра было построено 140 мостов, эстакад, путепроводов и тоннелей, а также 34 пешеходных перехода. Кроме того, специалисты уложили в Москве 3 миллиона квадратных метров асфальта и использовали при возведении МСД 241 тысячу тонн металла. В работе над созданием магистрали приняли участие почти 12 тысяч специалистов.

В настоящий момент МСД представляет собой самый протяженный в стране скоростной диаметр. Длина его прямого хода составляет 68 километров дорог, а общая протяженность с учетом съездов и реконструкции прилегающих трасс равна почти 223 километрам.

При этом работы по возведению диаметра еще не подошли к концу, обратил внимание мэр. В начале сентября 2024 года движение было запущено на первом отрезке 10-го участка южного направления МСД.

Собянин добавил, что завершить строительство диаметра власти города намерены до конца текущего года. После этого в Москве будет создан выход на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее на участке МСД от МКАД до трассы М-2 "Крым" были построены тоннель, мост и эстакада. Длина эстакады, проходящей над Симферопольским шоссе, – один километр. Она расположена на высоте около пяти метров, по ней сможет проехать даже габаритный транспорт. Сооружение стоит на девяти монолитных опорах.