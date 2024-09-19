Реконструкция дорог и улиц пройдет в Краснопахорском районе ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Обновление дорог и улиц произойдет в юго-восточной части Краснопахорского района ТиНАО. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в поселке Щапово и прилегающих деревнях реконструируют и построят около 3 километров автодорог. Сейчас уже готовится техническое задание на проектирование их строительства и реконструкции.

"Завершить работы рассчитываем в 2028 году", – добавил заммэра.

Ефимов напомнил, что в прошлом году специалисты проложили и починили более 10 километров дорог на территории Коммунарки в ТиНАО. Также завершается один из этапов обновления автодорог у метро "Новомосковская", что позволит улучшить доступность новых станций метро и соседних объектов.

"Всего с момента присоединения территорий к столице здесь построено более 400 километров автомобильных дорог. Согласно Адресной инвестиционной программе, до конца 2026 года на территории округов планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 километров", – отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Всего с 2012 года на МКАД модернизировали 22 транспортных развязки. В целом реконструкция Алтуфьевской развязки стала заключительным этапом модернизации кольцевой автодороги. Всего проект предусматривал постройку более 5 километров дорог и перестройку сооружения с клеверного типа на современную развязку.

