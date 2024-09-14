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14 сентября, 11:30

Транспорт

Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты

Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты

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Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты. Причиной для этого полсужило введение сборов на капремонт аэродромов.

Федеральная антимонопольная служба утвердила увеличение сборов для российских перевозчиков на 37% за полеты внутри России. Также они были вдвое увеличены на международных рейсах. Подразумевается, что за счет этих средств до 2030 года удастся отремонтировать не менее 50 аэродромов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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