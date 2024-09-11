Костюмированный заплыв на сап-досках пройдет в Москве 15 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заплыв на сап-досках пройдет на Строгинском шоссе в Москве 15 сентября. Волонтеры подскажут участникам, как добраться до точки старта, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В 10:00 начнется развлекательная программа, в рамках которой все желающие могут сделать аквагрим и косички. Для гостей подготовят полевую кухню и воду.

Сам заплыв пройдет с 13:00 до 16:00. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 5 километров. За их безопасностью будут следить спасатели и сотрудники скорой помощи. На финише участники смогут получить памятные подарки.

"По поручению Сергея Собянина мы развиваем речную акваторию как часть столичной транспортной системы. Все чаще Москва-река становится местом отдыха и досуга для жителей столицы. Приглашаем всех поучаствовать в заплыве на сап-досках", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Между тем в Москве 14 сентября состоится Осенний велофестиваль, маршрут которого составляет 26 километров от главной площади ВДНХ до Крылатской улицы. Новый маршрут станет самым протяженным за всю историю фестивалей. Старт велофестиваля запланирован в период с 13:00 до 16:00, а завершится до 17:00.

