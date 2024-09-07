Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заплыв на сап-досках в Серебряном Бору перенесен по техническим причинам, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Приносим извинения всем, кто планировал разделить с нами праздник", – отметили в ведомстве.

О новой дате мероприятия будет сообщено дополнительно. Также в департаменте пожелали горожанам приятно провести выходные и узнать о других мероприятиях, запланированных на текущих выходных.

Костюмированный заплыв на сап-бордах должен был состояться 8 сентября.

Между тем в Москве 14 сентября состоится Осенний велофестиваль, маршрут которого составляет 26 километров от главной площади ВДНХ до Крылатской улицы. Новый маршрут станет самым протяженным за всю историю фестивалей. Старт велофестиваля запланирован в период с 13:00 до 16:00, а завершится до 17:00. Для участников заезда будет подготовлена развлекательная программа.