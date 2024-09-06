Маршрут Осеннего велофестиваля в Москве увеличен до 26 километров

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Маршрут Осеннего велофестиваля, который пройдет в Москве 14 сентября от главной площади ВДНХ до Крылатской улицы, расширили до 26 километров. Таким образом, он станет одним из самых длинных за всю историю фестивалей. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В департаменте уточнили, что для тех, кто захочет сойти с дистанции, организуют два промежуточных съезда. Старт велофестиваля запланирован в период с 13:00 до 16:00, а завершится до 17:00. Для участников заезда будет подготовлена развлекательная программа.

"Уверены, он подарит участникам настоящее удовольствие от заезда", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Регистрация на Осенний велофестиваль открылась в Москве 28 августа. Для москвичей подготовлен уникальный маршрут по городским улицам и обновленный формат регистрации. Согласно новым правилам, участникам при регистрации нужно указать временной отрезок, в котором планируется начать поездку, и в день мероприятия приехать в стартовый городок к выбранному времени.

Ликсутов объяснил, что распределение по времени позволит сократить одновременно начинающих движение велосипедистов и сделает поездку комфортнее для всех участников. Он также призвал всех участвующих в велофестивале соблюдать правила и выбранные временные рамки.

