"Безопасный город": велопатруль ЦОДД проехал 13 тысяч километров с начала сезона

Велопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в столице проехал 13 тысяч километров с начала сезона.

За это время сотрудники проверили свыше 350 парковок для велосипедов и самокатов, подали около 9,5 тысячи заявок о неисправных знаках и светофорах, более 400 раз помогли жителям найти нужный адрес, а также отремонтировать самокаты или велосипеды. При этом велопатруль нельзя вызвать, каждый из них дежурит по своему маршруту.

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