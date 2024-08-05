Собянин: реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции улицы Сельскохозяйственной. Работы там ведутся в рамках проекта по созданию новой хордовой магистрали на участке от Московского скоростного диаметра (МСД) до Юрловского проезда.

"На северо-востоке мы начали реализовывать достаточно большой транспортный проект. Речь идет о создании, по сути дела, нового хордового сообщения от Ботанического сада до Новодачного шоссе. Протяженность улично-дорожной сети – около 16 километров. Часть из них реконструируется, часть заново строится, часть включается в уже действующую улично-дорожную сеть", – отметил мэр.

По словам Собянина, после завершения работ транспортная доступность улучшится почти для 500 тысяч жителей столицы.

Проект создания новой хордовой магистрали между МСД и МКАД будет реализован в три этапа, уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Первый из них подразумевает проведение реконструкции на участке Сельскохозяйственной улицы, от МСД до Юрловского проезда. Эти работы были начаты в январе 2023 года. После их завершения проезжая часть будет расширена с двух до шести полос движения. Кроме того, планируется построить 900-метровую связку с Юрловским проездом.

Также будет проведена реконструкция Олонецкой улицы, от Березовой аллеи до улицы Отрадной, и улицы Декабристов, от Олонецкой до Сельскохозяйственной улицы. В рамках реализации проекта будут созданы местные проезды, которые проложат между Сельскохозяйственной и Олонецкой улицами. В общей сложности по итогам этих работ будет построено и реконструировано 5,8 километра дорог.

На данный момент строительная готовность объекта равна 40%. Завершение работ запланировано на 2025 год. Реконструкция Сельскохозяйственной улицы поспособствует сокращению времени проезда по ней практически вдвое и упростит выезд из близких к ней кварталов.

В ходе реализации второго этапа проекта будет построен путепровод через железнодорожные пути, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд. Третьим этапом станет создание нового участка магистрали "Северный – Отрадное" от улицы Череповецкой до Алтуфьевского шоссе.

Между тем в ТиНАО начались работы по строительству новой автодороги, которая обеспечит подъезд к станции Кокошкино МЦД-4 и железной дороги Киевского направления. Трасса подойдет к станции со стороны 1-й Октябрьской улицы, протянется от пересечения Зайцевского шоссе с улицей Горького, обогнув дачный поселок Кокошкино с запада, и вдоль железной дороги до Сентябрьской улицы.

