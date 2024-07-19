Депутат МГД Головченко: в Троицке начали строить выезд на 38-й км Калужского шоссе

Фото: Агентство "Москва"/Валерий Головченко

Работы по строительству выезда на 38-й километр Калужского шоссе уже начались, строители вышли на Октябрьский проспект, чтобы убрать коммуникации из-под полотна будущей дороги. Об этом Агентству "Москва" сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

"После того как специалисты закончат перекладку труб, а это вода, тепло, газ и канализация, и сделают ливневую канализацию, начнется основной этап. Дорожникам предстоит выполнить примыкание Октябрьского проспекта к Калужскому шоссе с дополнительной полосой для правого поворота на проспект, провести реконструкцию трех улиц и проездов с организацией заездных карманов на остановках общественного транспорта", – сказал Головченко.

По его словам, продолжение Октябрьского проспекта до 38-го километра Калужского шоссе имеет для Троицка по-настоящему стратегическое значение.

"Транзит, реконструкция сетей, отсутствие необходимой пропускной способности существующих выездов создают регулярные пробки, особенно на улицах Городской и Текстильщиков. Естественно, без выезда на 38-й километр они никуда не уйдут", – пояснил он.

Строительство данного участка улицы было внесено в Адресную инвестиционную программу Москвы в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в этом году планируется построить 45 километров дорог на территории ТиНАО, среди них – четвертый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Сейчас готовность автодороги составляет 70%. После открытия она разгрузит дорожную сеть старой Москвы и МКАД, что сократит для горожан время в пути.