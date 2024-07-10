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10 июля, 14:15

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Работы на участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2024 году

Работы на участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2024 году

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В этом году планируется построить 45 километров дорог на территории ТиНАО, среди них – четвертый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Сейчас готовность дороги составляет 70%.

По словам директора центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константина Трофименко, трасса фактически является магистральной широтной связью всего юго-западного сектора. После открытия она разгрузит дорожную сеть старой Москвы и МКАД, что сократит время в пути для горожан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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