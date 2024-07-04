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04 июля, 10:30

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"Город без окраин": Гольяново

"Город без окраин": Гольяново

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С тех пор как Елена Павлова перебралась в Гольяново из комнаты в общежитии прошло более полувека. По ее словам, о лучшем семья тогда и не мечтала: отдельная квартира, вокруг – лес. Но и десятилетия спустя Елена не изменила мнения о районе, для нее Гольяново – самое прекрасное место на Земле.

Выйдя на пенсию, она реализовала давнюю мечту – вместе с мужем они организовали музыкальную группу. В этом выпуске у них запланирован концерт на открытой площадке в Гольянове.

Об этом – в программе "Город без окраин".

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