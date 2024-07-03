"Безопасный город": в Москве разработана система снижения скорости для каршеринга

Столичный Дептранс совместно с сервисом каршеринга "Делимобиль" и научно-исследовательским центром "НАМИ" разработал систему безопасности для каршеринговых автомобилей. Ее суть заключается в том, что в машину устанавливается специальная система, которая будет медленно снижать скорость авто до разрешенной, если водитель превысит ее.

Пилотное тестирование начнется в ближайшее время и продлится около года. Такая технология поможет еще больше снизить количество ДТП с участием прокатного транспорта. По данным ЦОДД, именно из-за превышения скорости чаще всего происходят аварии на столичных дорогах.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

