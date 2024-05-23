Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 23:55

Город

12 новых культурно-досуговых пространств построят в Москве в течение двух лет

12 новых культурно-досуговых пространств построят в Москве в течение двух лет

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Через два года в разных районах Москвы создадут еще 12 пространств для культуры и досуга. Одно из них строится в Южном Бутове на улице Грина.

Там возводят кирпичное здание, в котором будут функционировать хореографический и музыкальный классы, студии раннего развития детей, кабинеты для занятий декоративно-прикладным творчеством и живописью. Сердцем нового центра станет просторный концертный зал на 300 мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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