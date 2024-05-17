17 мая, 07:45Новости
Собянин обозначил основные задачи развития московского предпринимательства
В Москве разработали стратегию развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года. Об этом написал Сергей Собянин в своем личном блоге.
Задачи, которые нужно решить правительству, охватывают множество направлений – от развития инфраструктуры до поддержки бренда "Сделано в Москве".
В ближайшие годы город продолжит стимулировать инвестиции в исследования и разработки. Инструментами здесь являются налоговые вычеты, льготные кредиты и гранты.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.