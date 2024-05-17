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17 мая, 07:45

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Собянин обозначил основные задачи развития московского предпринимательства

Собянин обозначил основные задачи развития московского предпринимательства

Новости часа: Москва выделит бизнесу гранты за лучшие проекты сезонного оформления

Новости часа: Собянин сообщил, что сезонное оформление улиц Москвы станет комплексным

Онлайн-доступ к уникальным историческим документам открыли в Москве

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В Москве разработали стратегию развития бизнеса и поддержки инноваций до 2030 года. Об этом написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Задачи, которые нужно решить правительству, охватывают множество направлений – от развития инфраструктуры до поддержки бренда "Сделано в Москве".

В ближайшие годы город продолжит стимулировать инвестиции в исследования и разработки. Инструментами здесь являются налоговые вычеты, льготные кредиты и гранты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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