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16 мая, 13:30

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Сергей Собянин провел личный прием граждан

Сергей Собянин провел личный прием граждан

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Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента РФ провел личный прием граждан. Жители столицы обращались к мэру как лично в приемной на Ильинке, так и по видеосвязи.

На встрече затронули массу важных вопросов, касающихся благоустройства, строительства социальных объектов, развития транспортной системы города и других. В частности, к градоначальнику обратился житель ЮЗАО столицы с просьбой благоустроить территорию возле станции метро "Дружба народов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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