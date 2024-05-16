"Сити": комедия "7 дней, 7 ночей" с Зоей Бербер вышла в российский прокат

В российских кинотеатрах состоялась премьера комедии "7 дней, 7 ночей" с Зоей Бербер. По сюжету в семье Гуреевых дети решают спасти брак родителей. Дочь покупает путевки в Армению. В итоге Гуреевы окажутся на традиционной армянской свадьбе, которую по обычаю празднуют 7 дней и 7 ночей.

Еще одна российская премьера – драма "Каждый мечтает о собаке". Режиссер картины Ольга Беляева переносит зрителя в Москву 60-х годов 20 века. В центре сюжета – советские школьники, один из которых 12-летний Юра. После потери отца он тяжело находит общий язык со сверстниками. Но все меняется, когда в класс приходят новенькие – дети летчика-испытателя.

Подробности – в программе "Сити".