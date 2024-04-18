THR: Тарантино передумал снимать "Кинокритика" с Брэдом Питтом

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Американский кинорежиссер Квентин Тарантино не будет снимать фильм "Кинокритик". Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По их данным, Тарантино в течение нескольких месяцев переписывал сценарий. Изначально он списал образ главного героя с кинокритика, на чтении рецензий которой вырос. СМИ предполагали, что прообразом стала Полин Кейл, которая вела колонку в The New Yorker.

События "Кинокритика" должны были развернуться в Калифорнии 1977 года. Сам Тарантино рассказывал, что за основу планировал взять историю жизни кинокритика, который писал о "мейнстримных" фильмах, относился ко "второму эшелону", а также страдал от алкоголизма.

Однако позже, как сообщили собеседники издания, режиссер решил сделать главным героем Клиффа Бутта, каскадера из фильма "Однажды в... Голливуде", но снова решил отступить от идеи.

Источники уверены, что причиной отказа от производства фильма могла стать незаинтересованность киностудий, которые решили не браться за проект. Сейчас же, добавили в материале, Тарантино ищет идеи для нового сценария.

О том, останется ли в заключительном фильме режиссера Брэд Питт, неизвестно. Если же он согласится, совместная работа с Тарантино станет третьей в его карьере. Ранее Тарантино и Питт работали над фильмами "Бесславные ублюдки" и "Однажды в... Голливуде". Роль второго плана в последнем принесла Питту "Оскар".

Сейчас в списке Тарантино девять картин (если считать две части боевика "Убить Билла" за один фильм), включая "Криминальное чтиво", "Бешеные псы", "Джеки Браун" и другие. Сам он неоднократно заявлял, что не намерен выходить за рамки десятизначного числа.

