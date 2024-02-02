Брэд Питт снимется в фильме Тарантино "Кинокритик" – СМИ

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Американский актер Брэд Питт готовится исполнить одну из ролей в новом фильме известного режиссера Квентина Тарантино "Кинокритик". Об этом пишет Deadline.

По информации издания, кинопроект выйдет в 2025 году под логотипом компании Sony Pictures, а продюсером станет Стейси Шер.

Различные источники утверждают, что в актерский состав могут войти Леонардо Ди Каприо, Курт Рассел, Пол Уолтер Хаузер, Сэмюэл Л. Джексон и Джон Траволта.

Ранее в СМИ появилась информация, что Питт продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment. Уточнялось, что артист продолжит сниматься в фильмах, однако будет держаться подальше от бизнеса в индустрии кино.

Один из источников утверждал, что актер хочет продолжить спокойно жить во Франции. По его словам, Питт задумал заняться виноградником, искусством и изготовлением мебели.



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