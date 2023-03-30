Тарантино заявил, что завершил работу над сценарием своего последнего фильма

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что закончил работу над сценарием для своей последней кинокартины. Об этом информирует AFP.

"Я закончил сценарий того, что станет моим последним фильмом. Полагаю, что мы, вероятно, снимем его осенью", – поделился режиссер на презентации книги директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

Тарантино добавил, что предстоящий проект получил название "Кинокритик". Помимо этого, режиссер опроверг слухи, что главной героиней картины станет кинокритик Полин Кейл. По словам Тарантино, фильм расскажет не о конкретном человеке. Вместе с тем режиссер подтвердил, что его действие развернется в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе.

Уже несколько раз культовый американский режиссер заявлял, что хочет снять не больше 10 фильмов. Сейчас (если считать две части боевика "Убить Билла" за один фильм) в его послужном списке значатся девять картин.

Слухи о том, что Тарантино закончил написание сценария своего последнего фильма, СМИ распространили 15 марта.

Тарантино неоднократно сообщал, что после завершения карьеры в кинематографе он мог бы стать режиссером сериала или пьесы.

Квентин Тарантино начал работу над своим последним фильмом

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