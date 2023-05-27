Тарантино рассказал о сюжете своего нового фильма "Кинокритик"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Режиссер Квентин Тарантино рассказал о сюжете фильма "Кинокритик", кинолента будет основана на истории о реальном человеке. Об этом сообщает Deadline.

События фильма начинаются в Калифорнии 1977 года, протагонистом в картине станет автор статей, который писал рецензии на фильмы в эротические журналы, отметил режиссер.

Тарантино не рассказал о том, как будут звать главного героя, но признался, что когда-то читал материалы этого автора. По его словам, в тот момент он подрабатывал и разгружал прессу в торговые автоматы.

"Все остальные газеты были слишком развратными, чтобы я их читал, но потом появился журнал, в котором был очень интересный раздел о фильмах", – рассказал режиссер.

Тарантино удалось узнать некоторые подробности о жизни критика, например, что ему было около 30 лет и он страдал от алкоголизма. Позже критик умер.

"Он писал о мейнстримных фильмах и был критиком второго эшелона. Я думаю, он был очень хорошим критиком. Его обзоры были чем-то средним между ранним Говардом Стерном и тем, кем мог бы быть Трэвис Бикл (Персонаж Роберта де Ниро в фильме "Таксист". – Прим. ред.), если бы он был кинокритиком", – сказал Тарантино.

По его словам, кинокритик был грубым человеком и использовал различные оскорбления в материалах.

Тарантино подчеркнул, что он не нашел подходящего на эту роль актера из своего круга или среди тех, кто ему интересен. По этой причине он решил начать работу с тем, с кем не сотрудничал до этого.

Ранние этапы производства кинокартины начнутся в июне. Тарантино предполагает, что съемки "Кинокритика" начнутся осенью этого года.

Ранее Тарантино заявлял, что закончил работу над сценарием последней кинокартины. Он говорил, что хочет снять не больше 10 фильмов. Сейчас (если считать две части боевика "Убить Билла" за один фильм) в списке значатся девять картин.

