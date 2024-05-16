Собянин выразил соболезнования родным и близким художника Сергея Андрияки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью художника Сергея Андрияки. Соответствующая телеграмма появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Ушел из жизни Сергей Николаевич Андрияка – талантливый художник и педагог, с творчеством которого неразрывно связано возрождение акварели в нашей стране", – говорится в тексте.

Мэр отметил, что Андрияка отражал в своих пейзажах красоту России, а в натюрмортах – теплоту и уют домашнего очага.

Собянин также напомнил, что художник вложил много сил в Академию акварели и изящных искусств в Москве. Градоначальник уверен, что учреждение продолжит дело жизни Андрияки и после его кончины.

Близкие, коллеги, воспитанники и поклонники творчества художника всегда будут хранить память о нем в своем сердце, резюмировал мэр.

О смерти Андрияки стало известно утром 16 мая. Российский живописец ушел из жизни в возрасте 65 лет. При этом причина смерти не уточнялась.

Прощание с народным художником России состоится 17 мая в Академии акварели и изящных искусств. Церемония пройдет в доме 15 на улице Академика Варги. В 12:00 запланирована панихида, а с 13:00 до 18:00 – прощание.

Андрияка был известен не только как акварелист, но и педагог. Он был основателем и руководителем школы акварели, а также ректором Академии своего имени.

