18 марта, 13:52Культура
Умер главный художник Московского цирка на Цветном бульваре Андрей Щелоков
Фото: depositphotos/badboydt7
Главный художник Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Андрей Щелоков ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора цирка Максима Никулина.
"Андрея, к сожалению, не стало. Он был профессионалом, другом цирка, человеком, который любил цирк и посвятил цирку очень много лет", – заявил Никулин.
Он добавил, что не в курсе по поводу точной причины смерти, однако уточнил, что это случилось накануне, 17 марта.
Андрей Щелоков обучался по программе постановочного факультета школы-студии МХАТ. Деятель был главным художником музея-заповедника "Царицыно". Работать в цирк под руководством Юрия Никулина он пришел в 1996 году.
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