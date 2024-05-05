Умер основоположник школы анимации РФ Александр Горленко

Фото: телеграм-канал "МуZей Победы"

В возрасте 79 лет скончался заслуженный работник культуры РФ, художник-мультипликатор, режиссер "Союзмультфильма" Александр Горленко. Об этом сообщается в телеграм-канале Музея Победы.

"Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Руководство и коллектив Музея Победы выражают соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Горленко участвовал при создании таких мультфильмов, как "Дом, который построил Джек", "Сказка о попе и работнике его Балде", "Необычный друг", "Халиф-аист", фильма "Новые бременские" и десятков других картин, многие из которых отмечены наградами всероссийских и международных фестивалей.

Уточняется, что Александр Горленко также занимался педагогикой. Вместе с супругой преподавал азы анимации школьникам-воспитанникам Московского кинолицея, многие из его учеников поступили во ВГИК, где Горленко руководил кафедрой компьютерной графики и анимации.



