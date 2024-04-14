Актриса Инна Головина умерла на 50-м году жизни

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актриса Электротеатра "Станиславский" Инна Головина ушла из жизни в возрасте 49 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Согласно информации, последние несколько лет актриса боролась с тяжелой болезнью. В театре были уверены, что Головина победит.

Культурное учреждение выразило соболезнования родным и близким актрисы.

"Мы будем помнить замечательную актрису, нашу дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека", – отмечается в сообщении.

Инна Головина родилась 20 сентября 1974 года. Она окончила театральный факультет Саратовской консерватории. После нескольких лет работы в местных театрах актриса решила переехать в Москву, где окончила Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК).

В 2003 году в Электротеатр ее позвал режиссер Владимир Мирзоев. Там Головина сыграла Фриду в "Мастере и Маргарите", Актрису в "Чеховщине" и другие роли.

В частности, Головина снималась в таких сериалах, как "Склифосовский-6", "Дальнобойщики" и "День рождения Буржуя".

