14 апреля, 19:40Культура
Актриса Инна Головина умерла на 50-м году жизни
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Актриса Электротеатра "Станиславский" Инна Головина ушла из жизни в возрасте 49 лет. Об этом сообщается на сайте театра.
Согласно информации, последние несколько лет актриса боролась с тяжелой болезнью. В театре были уверены, что Головина победит.
Культурное учреждение выразило соболезнования родным и близким актрисы.
"Мы будем помнить замечательную актрису, нашу дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека", – отмечается в сообщении.
Инна Головина родилась 20 сентября 1974 года. Она окончила театральный факультет Саратовской консерватории. После нескольких лет работы в местных театрах актриса решила переехать в Москву, где окончила Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК).
В 2003 году в Электротеатр ее позвал режиссер Владимир Мирзоев. Там Головина сыграла Фриду в "Мастере и Маргарите", Актрису в "Чеховщине" и другие роли.
В частности, Головина снималась в таких сериалах, как "Склифосовский-6", "Дальнобойщики" и "День рождения Буржуя".