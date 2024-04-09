Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Клыков

Фото: circus.ru

Заслуженный артист РФ и дрессировщик Андрей Клыков ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте Росгосцирка.

В сообщении уточняется, что актер "Улиц разбитых фонарей" умер 9 апреля. Причина его смерти не уточняется.

Прощание с Клыковым пройдет в 12:00 11 апреля в траурном зале "Ритуал" в Савеловском проезде. Церемония отпевания состоится в 13:00 в храме Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Их Софии на Миусском кладбище.

Росгосцирк выразил соболезнования родным и близким артиста.

"Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании", – отмечается в сообщении.

Андрей Клыков окончил ГУЦЭИ имени М. Н. Румянцева-Карандаша в 1987 году. На последнем курсе его приняли на работу акробатом в номер "Дамы и гусары".

В 2001 году артист стал руководителем номера "Леопарды на свободе", работал дрессировщиком в номере "Экзотическая группа животных" и был руководителем аттракциона "А, Ля Русс".

За время работы артиста отметили почетным званием "Заслуженный артист Российской Федерации", орденом "За службу России", а также медалью "За веру и добро".

