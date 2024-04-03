Умер кинооператор Константин Дурнов

Фото: csdfmuseum.ru

Кинооператор Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ) Константин Дурнов умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом Союз кинематографистов РФ сообщил на своем сайте.

"Константин Дурнов шел добровольно туда, где было трудно и опасно, где по профессиональным и человеческим качествам выдерживал далеко не каждый", – рассказали в организации.

Союз принес соболезнования родным и близким Дурнова. Отпевание и прощание с ним пройдут 4 апреля в 11:45 в Ритуальном зале городской клинической больницы № 36 имени Ф. И. Иноземцева по адресу улица Фортунатовская, дом 1, корпус 7.

Константин Дурнов родился 4 октября 1943 года. Кинооператор участвовал в создании многих фильмов и спецвыпусков, в том числе на военно-патриотические темы. Среди них "Служу Советскому Союзу", "Родословная подвига", "На страже мира и труда" и другие. Всего за свою жизнь Дурнов снял около тысячи сюжетов.

Кинооператор неоднократно в составе киногруппы ЦСДФ выезжал в Афганистан, также входил в группу кинодокументалистов, которые освещали ликвидацию последствий на Чернобыльской АЭС. Его съемки вошли в ряд документальных фильмов о данной трагедии. Помимо этого, он снимал трагические события в октябре 1993 года. Его кадры попали в фильм "Россия… Осень 93-го".