Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова

Фото: РИА Новости/А. Воротынский

Народная артистка России Татьяна Конюхова умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в телеграм-канале Союза кинематографистов РФ.

По данным организации, что деятель культуры умерла 2 апреля после продолжительной болезни.

"Около 20 лет Татьяна Георгиевна была профессором и художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства. Выступала с собственной концертной программой по стихам Марины Цветаевой и Анны Ахматовой", – говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов подчеркнули, что друзья, коллеги, студенты, зрители называли Конюхову любимой и незабвенной за ее глубину, задор, искренность и сердечное отношение к людям.

Татьяна Конюхова родилась 12 ноября 1931 года. Артистка окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. Конюхова являлась кавалером ордена Почета.

Зрители запомнили актрису по ролям в таких фильмах, как "Майская ночь", "Судьба Марины", "Вольница", "Доброе утро", "Женитьба Бальзаминова".