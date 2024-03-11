Диктора Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище 14 марта

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Народную артистку России, диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову похоронят на Троекуровском кладбище в четверг, 14 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее племянника, депутата Совета депутатов муниципального округа Таганский Илью Свиридова.

По его словам, прощание пройдет в 12:00 того же дня в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского.

Моргунова скончалась 10 марта на 85-м году жизни. С 1961 года она стала диктором Центрального телевидения СССР. Также она была соведущей программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

Близкая подруга Моргуновой Вера Мусатова рассказала, что диктор умерла из-за оторвавшегося тромба. Мусатова уточнила, что женщина не смогла пережить смерть сына Максима Моргунова (журналист умер в 2020 году), поэтому постепенно угасала.

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова