Близкая подруга Моргуновой назвала причину ее смерти

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Народная артистка России и диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова скончалась из-за оторвавшегося тромба. Об этом ТАСС заявила ее близкая подруга Вера Мусатова.

Она добавила, что Моргунова умерла утром 10 марта. Кроме того, Мусатова уточнила, что диктор не смогла пережить смерть сына Максима Моргунова (журналист умер в 2020 году), поэтому постепенно угасала.

"Я всегда говорила, что она лучший диктор. Лучше не было и нет, и, наверное, не будет. И по профессионализму, и по грамотности, по голосу, по внешности, по всему", – подчеркнула близкая подруга Моргуновой.

Ранее стало известно, что Моргунова умерла в возрасте 84 лет. Она была известна как соведущая программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

При этом ее племянник и глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов заявил, что Моргунову могут похоронить 12 марта на Троекуровском кладбище в столице. Однако он уточнил, что пока эта информация не является точной.

