Моргунову планируют похоронить на Троекуровском кладбище 12 марта

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову хотят похоронить 12 марта на Троекуровском кладбище в столице. Об этом ТАСС заявил ее племянник и глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

Однако он уточнил, что пока эта информация не является точной и конкретные сведения по поводу похорон появятся чуть позже.

"Прощание тоже будет там, вероятно", – добавил Свиридов.

Ранее стало известно, что народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет. Телеведущая ушла из жизни 10 марта. Она была известна как соведущая программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

