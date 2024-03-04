Умерла актриса Театра на Таганке Алла Богина

Фото: кадр из фильма "Вы мне писали..."; режиссер – Аида Манасарова; производство – Мосфильм

Заслуженная артистка России, актриса Театра на Таганке Алла Богина скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

В некрологе уточнили, что артистка ушла из жизни 1 марта, а также выразили соболезнования ее семье, друзьям и коллегам. Прощание с актрисой состоится 5 марта в церкви Серафима Саровского и Анны Кашинской, похоронят ее на Троекуровском кладбище.

Алла Богина родилась 15 октября 1945 года. С середины 70-х годов она служила в Театре на Таганке. Женщина исполнила роль Маргариты в спектакле "Мастер и Маргарита" под руководством Юрия Любимова, а также играла в спектаклях Николая Губенко. Зрителям актриса также известна по ролям в фильмах "У войны не женское лицо", "Вы мне писали...".