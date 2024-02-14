Умерла актриса из "Бриллиантовой руки" Виктория Островская

Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"; режиссер – Леонид Гайдай; производство – "Мосфильм"

Советская актриса Виктория Островская, сыгравшая эпизодическую роль в фильме "Бриллиантовая рука", скончалась на 86-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Он рассказал, что ассистент Леонида Гайдая увидел ее на улице. Режиссеру нужна была яркая артистка, Островскую взяли без проб. Затем женщина сыграла эпизодическую роль в картине "Старый знакомый", которая стала последней в ее карьере.

Малахов уточнил, что актриса была в гостях у него в программе. По его словам, ходили слухи, что женщину под конец жизни бросили родные, оставив в нищете.

"Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного", – написал Малахов.

Островская родилась 1 сентября 1938 года. Ее персонаж в фильме "Бриллиантовая рука" известна фразой "Цигель-цигель, ай лю-лю".