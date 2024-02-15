Актриса Александринского театра Тамара Колесникова умерла в 84 года

Фото: alexandrinsky.ru

Актриса Александринского театра Тамара Колесникова ушла из жизни в 84 года. Об этом сообщается на официальном сайте культурного учреждения.

В театре рассказали, что она умерла после продолжительной болезни.

"Всю свою творческую жизнь она посвятила служению Александринской сцене, без малого 60 лет. В Александринский театр была принята в 1965 году. Ушла из труппы в сентябре 2022 года. Сыграла на Александринской сцене более 70 разноплановых ролей", – говорится в сообщении.

В частности, на ее счету есть такие героини, как Юлия Тафаева ("Обыкновенная история" И. А. Гончарова, 1966), Ренэ, Консуэло ("Жизнь Сент-Экзюпери" Л. Малюгина, 1966), Ольга ("Нахлебник" И. С. Тургенева, 1968), Исмена ("Антигона Софокла", 1969), Светлана ("Справедливость мое ремесло" Л. Жуховицкого, 1969) и многие другие.

В учреждении выразили слова поддержки родным и близким Колесниковой. О прощании с актрисой сообщат дополнительно.