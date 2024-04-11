Режиссер Хайме де Арминьян скончался на 98-м году жизни

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Испанский кинорежиссер и сценарист Хайме де Арминьян умер в Мадриде в возрасте 97 лет. Об этом сообщила пресс-служба Главного общества авторов и издателей Испании.

Причину смерти не разглашают. Отмечается, что супруга режиссера скончалась в 2016 году.

Свою карьеру де Арминьян начал в 1950-х годах. Среди известных работ выделяют такие картины, как "Глядя на Монику" 1962 года, а также "Близнецы", "Бой быков", "Игра в правду" – все три вышли в 1963 году.

За свою жизнь режиссер дважды номинировался на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В 1972 году к награде представили его ленту "Моя прекрасная сеньорита", а в 1980-м – "Гнездо".