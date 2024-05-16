"Сити": фильм "Министерство неджентльменских дел" вышел на экраны в РФ

Команда "Сити" сделала подборку новых фильмов и сериалов. В кинотеатрах можно посмотреть семейное кино "Каждый мечтает о собаке" по повести Владимира Железникова, историческую киноленту "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи. В основе фильма – книга писателя Дэмиена Льюиса о спецотряде Уинстона Черчилля, целью которого было потопить немецкие подлодки во время Второй Мировой войны.

Кроме того, на онлайн-платформе START можно посмотреть драму "Красные линии" с певицей Полиной Гагариной. Подробнее – в программе "Сити".