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16 мая, 13:45

Культура

"Сити": фильм "Министерство неджентльменских дел" вышел на экраны в РФ

"Сити": фильм "Министерство неджентльменских дел" вышел на экраны в РФ

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Команда "Сити" сделала подборку новых фильмов и сериалов. В кинотеатрах можно посмотреть семейное кино "Каждый мечтает о собаке" по повести Владимира Железникова, историческую киноленту "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи. В основе фильма – книга писателя Дэмиена Льюиса о спецотряде Уинстона Черчилля, целью которого было потопить немецкие подлодки во время Второй Мировой войны.

Кроме того, на онлайн-платформе START можно посмотреть драму "Красные линии" с певицей Полиной Гагариной. Подробнее – в программе "Сити".

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