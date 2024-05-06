Второй московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдет с 2 по 30 июня

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Второй московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" состоится с 2 по 30 июня. Для гостей подготовят оперы, симфоническую, камерную, барочную, современную академическую музыку, а также джаз и этнику. Об этом сообщили в департаменте культуры Москвы.

"Первый фестиваль сразу стал рекордным по посещаемости – только на закрытии побывали свыше 20 тысяч зрителей. В этом году мы ожидаем еще больший интерес. Будет представлен целый блок русских опер, который откроется исполнением оперы по трагедии "Борис Годунов" Модеста Мусоргского с Ильдаром Абдразаковым в главной партии", – передает портал мэра и правительства столицы слова гендиректора концертного зала "Зарядье" Ивана Рудина.

В день открытия фестиваля зрители смогут послушать оперу "Борис Годунов" в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

К 180-летию со дня рождения Н. А. Римского-Корсакова для гостей представят его оперу "Моцарт и Сальери". На сцену выйдут солисты Большого театра России Игорь Подоплелов и Ярослав Абаимов. Главную партию в опере "Иоланта" П. И. Чайковского исполнят Сергей Скороходов и Владислав Сулимский. Также в "Зарядье" прозвучит опера "Мазепа" П. И. Чайковского, которую исполнит Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского.

Одними из ярких событий мероприятия станут концерты старинной музыки. Немецкая певица Симона Керме и оркестр Pratum Integrum исполнят сочинения эпохи барокко.

Также в рамках фестиваля пройдет концерт музыкального проекта Zventa Sventana и оркестра "Персимфанс". Со сцены прозвучат оригинальные композиции, в которых будут представлены древний русский фольклор, электронная музыка, инди-поп, неоклассика и другие направления.

Для детей планируются "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", симфоническое представление "Хроники Нарнии" и другие интерактивные музыкальные представления.

Ранее авторские композиции победителей проекта "Музыка в метро" начали транслировать на нескольких десятках локаций в Москве и за ее пределами. Во время отборочного этапа организаторы получили более 1,5 тысячи заявок. Их прислали музыканты из Белоруссии, Германии, Португалии, Киргизии и еще восьми стран.

