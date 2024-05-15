Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 13:50

Культура

"Сити": посвященные спорту выставки проходят в "Мультимедиа Арт Музее" Москвы

"Сити": посвященные спорту выставки проходят в "Мультимедиа Арт Музее" Москвы

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"Мультимедиа Арт Музей" представил несколько выставок в столице

В "Мультимедиа Арт Музее" Москвы проходят выставки "Константин Батынков, Сергей Шеховцов. Футбол" и "Алексей Каллима. Теорема дождя". В проектах прослеживается тренд на переосмысление роли спорта в жизни москвичей, заданный еще Третьяковской галереей.

А в "ГЭС-2" организовали выставку "Уроки радости и боли". Она посвящена режиссеру Динаре Асановой. Тут можно прочитать о ее жизни и творчестве и посмотреть фрагменты фильмов.

Подробности – в программе "Сити".

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