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14 мая, 17:45

Культура

"Мультимедиа Арт Музей" представил выставку о модницах XIX – начала XX века

"Мультимедиа Арт Музей" представил выставку о модницах XIX – начала XX века

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Столичный "Мультимедиа Арт Музей" представил выставку о модницах XIX – начала XX века. Экспозиция демонстрирует эволюцию российской моды с 1860-х годов, а также показывает вариации мужской моды того времени и матросские детские костюмы – этот тренд задала французская художница Элизабет Виже-Лебрен.

Выставку можно бесплатно посетить в рамках "Московской музейной недели". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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