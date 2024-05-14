Столичный "Мультимедиа Арт Музей" представил выставку о модницах XIX – начала XX века. Экспозиция демонстрирует эволюцию российской моды с 1860-х годов, а также показывает вариации мужской моды того времени и матросские детские костюмы – этот тренд задала французская художница Элизабет Виже-Лебрен.

Выставку можно бесплатно посетить в рамках "Московской музейной недели". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

